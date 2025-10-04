◇セ・リーグヤクルト3―1広島（2025年10月4日マツダスタジアム）セガサミー出身のドラフト3位ルーキー・荘司宏太投手（25）が、シーズン最終戦を好投で締めた。3―1の7回、2死二塁で代打・大盛を迎えた場面で3番手でマウンドへ。左対左。得意のチェンジアップでタイミングを外して一飛に打ち取った。新人ながら45試合に登板して30ホールドポイント。防御率1・05と安定した成績を残し「自信はついた。来年にも生きれば