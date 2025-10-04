◇セ・リーグヤクルト3―1広島（2025年10月4日マツダスタジアム）ヤクルトのサブマリン・下川隼佑投手が今季最終戦の先発マウンドに上がり、6回3安打1失点の好投で2勝目を挙げた。「最終戦を投げさせていただいたので、何とか（チームを）勝ちに導けるようにという思いでマウンドに上がった」3―0の3回に3安打を集められて1点を失ったが、それ以外の5イニングは無失点の安定感。プロ2勝はいずれも広島を相手にマークし