川島明(C)MBS MBS／TBS系「日曜日の初耳学」秋の2時間SPが、10月5日21時から放送される。インタビュアー林修は２本立て。ゲストは新たな道を歩み始めた芸能界きっての“アニキ”松岡昌宏と「好きな司会者」ランキング1位のカリスマMC・川島明を迎える。【写真】器用さゆえに抱いていた意外な劣等感を打ち明ける川島明「#大喜利」を生み出した人気芸人であり、「ラヴィット！」ではMCを務め2025年「好きな司会者ラン