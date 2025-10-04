お酒を飲む習慣を持っているのは人間だけではなく、これまでの研究では野生のサルがアルコールを好んで摂取していることや、野生のチンパンジーがアルコールを含んだ発酵食品を仲間内で共有していることなどがわかっています。新たな研究では、野生のチンパンジーが集めた果実に含まれるアルコール濃度を測定した結果、チンパンジーは1日にビール1杯相当のアルコールを摂取していることが判明しました。Ethanol ingestion via frug