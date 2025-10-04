社長の椅子に子どもが座り社長と記念撮影――。社長室に社員の子どもらを満面の笑みで迎え入れて写真に収まるのはアサヒグループ食品の川原浩社長。9月20日、本社（東京都墨田区）で開催された社内イベント「ファミリーデー」の一コマ。同イベントは2023年から毎年開催。3回目の開催となる今回は、過去最多の111人の社員と家族が招かれ、約40人の社員がサポート役を務めた。川原社長をはじめ役員も参加した。社員が仕事