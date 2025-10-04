スターバックス・コーポレーションとサントリー食品インターナショナルは、ペットボトル（PET）コーヒーの新シリーズ「スターバックス COFFEE OF THE DAY ブラック」と「同 カフェラテ」を9月9日に新発売した。「クラフトボス」でPETコーヒーを展開するサントリーにとって、「スターバックス」ブランドでもPETコーヒーを展開する理由は、PETコーヒーユーザーの新規獲得にある。”PETコーヒーはおいしさが落ちるのでは”とい