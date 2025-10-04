◇セ・リーグヤクルト3―1広島（2025年10月4日マツダスタジアム） ヤクルト・古賀優大捕手が、セ・リーグで13年ぶりとなる盗塁阻止率5割をクリアした。この日も中村悠に代わって途中出場し、5回1死では二盗を狙った小園を鋭い送球で刺した。明徳義塾から16年ドラフト5位で入団した9年目の捕手。「なるべく（野手が）タッチしやすいところに投げようというのは1年間やってきたこと。数字として表れたのは良かった」と納得