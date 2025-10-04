サッカーのフランス2部スタッド・ランスのMF中村敬斗（25）が4日、ホームのグルノーブル戦で今季2点目のゴールを決めた。0―2の前半35分に左サイドでパスを受けて自ら持ち上がってペナルティーエリアに進入。巧みなステップで相手選手をかわし、ゴール左前から左足で決めた。戦列に復帰した9月20日のサンテティエンヌ戦でいきなりアシストを記録し、同23日のクレルモン戦で1得点1アシスト。さらに同26日のナンシー戦では中村