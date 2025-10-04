【漫画】本編を読む子どもの頃、空き地の草むらや公園の水たまりは宝物のように輝いて見えた。『ぷらぷらチッケッタ』（ぐみさわ/KADOKAWA）は、そんな童心をもう一度思い出させてくれるマンガだ。社会人女子3人が織りなすのんびりとしたコメディを読めば、何気ない日常も少し鮮やかに見えてくるはず。どんくさく会社では浮きがちな狸穴（まみあな）。ひとりぼっちの日々を送っていたが、ある日先輩の谷戸（やと）が公園の遊具