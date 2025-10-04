フィリーズのクリストフェル・サンチェス投手が3日(日本時間4日)、翌日から始まるドジャースとのナ・リーグ地区シリーズへ向けて、記者会見に出席し、ドジャース打線への警戒を口にしました。今季は32試合の先発登板で、13勝5敗、防御率2.50の成績。投球回202イニング、212奪三振とメジャートップクラスの成績を残しました。3戦先勝の地区シリーズ。大事なカード頭を託された左腕は、先月16日のドジャース戦で大谷翔平投手と投げ合