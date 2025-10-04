【FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025】U-20ニュージーランド代表 0−3 U-20日本代表（日本時間10月4日／エスタディオ・エリアス・フィゲロア・ブランデル）【映像】股抜きパス→超絶フェイント弾の一部始終U-20日本代表のFW高岡伶颯（ヴァランシエンヌ＝フランス3部）が、抜け出しからの股抜きパスでアシスト。勝利に貢献した活躍にファンも歓喜している。U-20日本代表は日本時間10月4日、U-20ワールドカップのグループステ