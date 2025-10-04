公明党の斉藤代表は４日夕、自民党の高市新総裁と会談し、靖国神社参拝などを巡る懸念の解消を、自公の連立政権を継続する条件とする考えを伝えた。両党は連立政権合意に向け、週明けから政策協議を行う。斉藤氏は会談で、靖国神社参拝による外交への影響、外国人との共生政策、企業・団体献金の規制強化、連立拡大を挙げ、「我が党の支持者には大きな不安や懸念がある。その解消なくして連立政権はない」として政策協議を申し