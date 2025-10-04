川崎フロンターレでプレイするFW伊藤達哉が止められない存在になっている。柏レイソルのアカデミーからJリーグを経ずにいきなり海外挑戦を選んだ伊藤はハンブルガーSV、シント・トロイデン、マクデブルクを渡り歩き、今シーズンより川崎に加入した。そんな伊藤はシーズン後半戦で無双状態に入っており、テクニックやスピードを活かしたドリブルで相手を翻弄。さらに8月からはゴールという目に見える形で結果を残し始めている。今節