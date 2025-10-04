４月に右膝の手術を受けたタレントの森脇健児が４日に生放送されたＴＢＳ系「オールスター感謝祭」の恒例企画「赤坂５丁目ミニマラソン」でレース復帰した。２３年連続の出場となる森脇は、前回のミニマラソン完走後に膝の状態が悪化。医師の診察を受けたところ、加齢と脚の勤続疲労がたたって右の大腿骨内顆（だいたいこつないか）軟骨と内側半月板損傷の診断を受けた。４月に患部にボルトを入れ、脚の形を矯正する手術を受け