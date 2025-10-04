クマ4日午後4時35分ごろ、新潟県妙高市杉野沢の山あいの道路でランニング中だった同市の30代男性がクマ2頭に襲われ、腕や足をかまれて負傷した。妙高署によると、男性は病院へ搬送され、右腕を骨折するなどしたが、命に別条はないという。現場は民家がほとんどない川沿いの道路。電話で助けを求められた男性の家族が119番した。クマは現場から立ち去り、署などが警戒を呼びかけている。