自民党総裁選で投票する菅義偉氏＝４日、東京・永田町の党本部「予想外の結果だ」「期待は変わらない」。自民党総裁選で小泉進次郎氏（衆院神奈川１１区）に支持を集めた神奈川県関係議員は、決選投票での敗北を受けて一様に肩を落とした。昨年に引き続き２回目の挑戦となった今回は最有力候補と目されながらも、総裁のイスには届かなかった。陣営を支えた同僚議員らからは、ねぎらいや今後への期待が相次いだ。「一番は麻生さ