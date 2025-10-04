自民党の高市新総裁は４日、選出後の党所属国会議員へのあいさつで、「ワーク・ライフ・バランス（ＷＬＢ）という言葉を捨てる。働いて、働いて、働いて、働いて、働いていく」と抱負を語った。党所属議員には「馬車馬のように働いてもらう」とも呼びかけた。重責を担う意気込みを示したものだが、続いてあいさつした石破首相は驚きを隠せず、「はっきりＷＬＢをやめたと言われると、大丈夫かという気がしないではないが、決意