福岡六大学野球の秋季リーグ戦（西日本新聞社後援）は4日、福岡市の福工大野球場で第5週第1日が行われ、日経大が九工大を7―0で8回コールド勝ちし、6勝3敗として3位以上を確定させた。第2試合の九共大―福教大は、首位の九共大が6―0のリードで迎えた5回終了時点で雷雨のため継続試合となった。5日は同野球場で第1試合に九工大―日経大、第2試合に九共大―福教大の継続試合、第3試合に九産大―福工大（延期分）を行う。