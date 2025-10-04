秋の装い…NYでのオフショット俳優の木村拓哉(52)と歌手の工藤静香(55)の次女でモデルのKōki,(22)がインスタグラムを更新。秋の装いが話題になっている。「Moments in NY with @coach #Excited to watch the new collection!(NYでcoachの新しいコレクションを見るのが楽しみ!)」とコメント。デニム以外は茶色でまとめたコーディネートで、短いトップスからはウエストがのぞく「おへそチラリ」動画を公開した。