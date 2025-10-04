◆明治安田生命J1リーグ第33節福岡1―0横浜FC（4日・ベスト電器スタジアム）日本代表に選出されたDF安藤智哉が13試合ぶりとなる無失点勝利に貢献した。先発した相手の外国籍3トップや、途中出場の櫻川ソロモンと激しい空中戦を何度も制し、6月15日の岡山戦以来となる1―0での「ウノゼロ」勝利。「勝って気持ちよく（代表に）合流できるのでよかった」と笑みを浮かべた。日本代表は10日にパラグアイ（大阪・吹田）、14日に