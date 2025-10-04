中学1年生の時、北朝鮮に拉致された横田めぐみさんは5日、61歳の誕生日を迎えます。同級生らが4日、再会を誓うコンサートを開きました。 今回で15回目となるチャリティーコンサート。横田めぐみさんとの再会を願い、同級生らが毎年開いています。母親の横田早紀江さんはビデオメッセージで、5日に61歳になる娘への思いを語りました。 ■横田早紀江さん 「もう50年近く、めぐみちゃんたちは日本の土