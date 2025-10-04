昨年秋場所限りで現役を引退した元大関・貴景勝の湊川親方（29）の引退相撲が4日、東京・両国国技館で行われた。埼玉栄高の3学年先輩で公私ともに仲の良い幕内・大栄翔（31＝追手風部屋）も参加。貴景勝の引退後も場所前に食事をともにするなど親交は続いており「ここまで仲の良い人はいない。引退から1年経つけど、まげを落とすのは新たな門出ですね」としみじみ話した。土俵上ではさみを入れる時には“親友”らしく「これ