クマ4日午後4時半ごろ、宮城県大崎市鳴子温泉鬼首八幡原の住宅敷地内の畑で、農作業をしていた70代女性がクマ1頭に襲われた。顔をひっかかれたとみられる。命に別条はない。県警鳴子署によると、女性は1人で作業をしており、クマに襲われた後、自分で119番した。クマは見つかっておらず、警戒を呼びかけている。