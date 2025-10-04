自民党総裁選は４日に投開票され、高市早苗・前経済安全保障相（６４）が決選投票で小泉進次郎農相（４４）を破り、第２９代総裁に選出された。高市氏は挙党態勢を構築し、物価高対策などに全力を挙げる考えを強調した。結党７０年を迎える同党で女性の総裁は初。１５日にも召集される臨時国会で第１０４代首相に指名される公算が大きく、憲政史上初の女性首相となる。総裁任期は石破首相の残り任期の２０２７年９月まで。今回