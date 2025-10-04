ＡＢＣテレビは４日、この日の深夜に放送予定だったＡぇ！ｇｒｏｕｐの冠番組「あっちこっちＡぇ！」（土曜、深夜０・２５）の放送を急きょ差し替えることを明かした。同局は放送について「差し替えが決定いたしました」とコメントした。午後８時の時点では同番組の公式ホームページに予告編が掲載。メンバー５人による三重県の旅を放送するとしていた。しかし、午後９時過ぎには次回予告が削除され、「Ｃｏｍｉｎｇｓｏｏｎ