アイドルグループ「ＳＫＥ４８」の統括責任者である齊藤哲也第１マネジメント事業部部長補佐（６１）の直撃インタビュー第２回ではグループのＳＮＳ戦略にフォーカス。ＴｉｋＴｏｋに力を入れているＳＫＥ４８で今や?バズリ女王?となっているのが今年でアイドル活動１１年目の相川暖花（２１）だ。グループの新たな入り口となった相川がブレークした理由とは？【ＳＫＥ４８・１７周年記念インタビュー（２）】――ＳＫＥ４８は