◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３３節柏１―０横浜ＦＭ（４日・三協Ｆ柏）横浜ＦＭが敵地で柏に０―１で敗れた。前日３日に経営再建中の日産自動車（横浜市）が、横浜ＦＭの株式売却に関して「マリノスの筆頭株主であり続けます」と声明を発表してから最初の一戦だったが、前半４１分のセットプレーからの失点が重くのしかかり、今季柏に公式戦で４戦全敗を喫した。試合後の会見で大島監督は、判定について珍しく疑問の声を挙げ