松岡昌宏(C)MBS MBS／TBS系「日曜日の初耳学」秋の2時間SPが10月5日21時から放送される。インタビュアー林修は２本立て。ゲストは新たな道を歩み始めた芸能界きっての“アニキ”松岡昌宏と「好きな司会者」ランキング1位のカリスマMC・川島明を迎える。【写真】人生の“新たなベクトル”について語る松岡昌宏＜インタビュアー林修＞1人目のゲストは、今年6月に国民的グループ・TOKIOとしての21年間の活動に終止符を