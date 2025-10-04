お笑いタレントの森脇健児（58）が4日、TBS「オールスター感謝祭’25秋」に出演。自身の代名詞ともいえる恒例企画「赤坂ミニマラソン」に出場した。今年4月「大腿骨内顆軟骨損傷」「内側半月板損傷」の診断を受け右膝の手術をしていた森脇。5月に退院を報告していた。この日、レース前には「右膝は17歳、左膝は58歳」と膝の状態に不安がないことを宣言。「やるか、やらないかではなく、やるか、やるか」と意気込んだ。しか