新潟県妙高市で、横断歩道を渡っていた80代女性を軽乗用車ではねた疑いで、51歳の女が逮捕されました。 過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕されたのは、妙高市に住むパート従業員の女(51)です。警察によりますと女は、2日午後5時半すぎ、妙高市学校町の市道を軽乗用車で走行中、横断歩道を渡っていた80代女性をはね、骨盤骨折などの重傷を負わせた疑いが持たれています。女性は会話ができる状態で、上越市の病院に搬送されま