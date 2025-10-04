◇パ・リーグ日本ハム0―3ロッテ（2025年10月4日ZOZOマリン）日本ハム・清宮幸太郎は、入団8年目での初タイトルにあと一歩届かなかった。最多安打のタイトルを目指して「1番・一塁」で出場。2打数無安打で迎えた6回に中前打、8回にも二塁打と2本を積み上げてシーズン143安打としたが、トップの村林（楽天）にわずか1本届かなかった。「最後にやっと上がってきた。来年はもっと最初からいい状態でいきたい」と清宮。