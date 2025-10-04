CHiCO with HoneyWorksが、再始動後初となるシングル2タイトル同時リリースのうち新曲「戦場の華」の先行配信をスタート。さらに同曲のミュージックビデオを公開した。「戦場の華」は現在放送中のTVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』のオープニングテーマで、昨日3日より放送がスタート。アニメとあわせてチコハニの楽曲とミュージックビデオも楽しんでほしい。 なお、「戦場の華」を収録したシングルは10