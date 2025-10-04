◆卓球ノジマＴリーグ（４日、岡山・イオンモール岡山ほか）男女３試合が行われた。男子最下位６位の岡山リベッツ（岡山）が昨季王者で今季は首位のＴ．Ｔ彩たま（彩たま）を３―１で破り、ホームのイオンモール岡山で３勝目（５敗）を飾った。第１試合のダブルスで郝帥、田添響組が２―１で先勝し、第２試合のシングルスでは世界ランク４位のエース・張本智和が今季初戦で敗れていた相手・曽根翔に３―０でリベンジ。第