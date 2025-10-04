◆秋季高校野球神奈川県大会▽準決勝法政二３―２立花学園（４日・サーティーフォー保土ケ谷）１９６０年夏、６１年春の甲子園を連覇し、春夏計１１度の甲子園出場を誇る名門・法政二が立花学園に勝利し、１９９２年以来、３３年ぶりの決勝進出。３３年ぶりの秋季関東大会出場を決めた。試合終了の瞬間、古豪復活をたたえる一塁側スタンドの興奮は、最高潮に達した。３３年ぶりに手中に収めた秋の関東切符。だが、４番の榑松