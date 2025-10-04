【新華社フフホト10月4日】中国内モンゴル自治区アルシャー盟アルシャー右旗の巴丹吉林（バダインジャラン）砂漠風景区で3日、オフロード車の祭典「2025第20回越野e族阿拉善英雄会（アルシャーフェスティバル）」が開幕した。全国から集まった自動車愛好家や観光客が、オフロードの興奮を味わいながら、砂漠の生態系保全と観光を融合させた新たな取り組みを見届けた。5日まで。大会は、競技、ショー、レジャー、展示、フォーラ