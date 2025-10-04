深海潜航を終え「深海１号」に回収される「蛟竜」号。（８月１１日、ドローンから、北京＝新華社記者／劉詩平）【新華社北京10月4日】中国自然資源部は3日、中国大洋第92回航海の第1期間で、有人潜水艇「蛟竜（こうりゅう）」号が中国として初となる北極海での十数回の有人潜航に成功したと発表した。北極海の氷海域で海中に投入される「蛟竜」号。（８月１１日撮影、北京＝新華社記者／劉詩平）設備や部品の純国産化改造を終