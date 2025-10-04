２日、多くの観光客でにぎわう「南寧の夜」街区。（南寧＝新華社記者／黄慶剛）【新華社南寧10月4日】中国広西チワン族自治区南寧市良慶区にある「南寧の夜」街区は、国慶節と中秋節に伴う大型連休期間（1〜8日）中、ライトアップや美食フェア、民族文化公演などが行われ、呼び声や音楽が周囲に響き渡った。多くの観光客がスマートフォンで生配信し、夜のにぎわいが街に活力をもたらした。街区はエンターテインメントやショー