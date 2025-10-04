味の素AGFは「ちょっと贅沢な珈琲店」の新TVCMを9月25日から全国で放映し、コーヒーがもたらす心の余白を伝えていく。同ブランドは、慌ただしい日々でも珈琲店にいるような気持ちをもたらすことを目指し、2006年にレギュラーコーヒーを発売。9月18日、新TVCM発表会に登壇した島本憲仁社長は「発売当時からさらに、せわしない日常の中で、『ちょっと贅沢な珈琲店』によって、ただ休憩するのではなく心の余白を作り出す、ちょ