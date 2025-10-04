◇ファーム日本選手権中日16―3巨人（2025年10月4日宮崎）中日が大勝し、14年ぶり7度目のファーム日本一に輝いた。先発を託され、5回1/3を3安打無失点の好投で勝利投手となった中日・仲地礼亜が最優秀選手（MVP）に輝いた。トロフィーと賞金50万円を手にした右腕は「緊張感が凄くあったけど、試合をつくれた。この気持ちを忘れないようにしたい」と話した。沖縄大から22年ドラフト1位で入団。1年目の23年に2勝を挙げ