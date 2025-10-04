Bリーグ1部（B1）東地区のレバンガ北海道は4日、敵地で西地区の名古屋Dとの開幕戦に臨み、56―68で敗れた。NHK札幌放送局では、レバンガ北海道の折茂武彦社長をゲスト解説に迎え、生中継の試合映像を大型スクリーンに映し出し、ライブビューイングイベントを開催した。会場には昨年を上回る183人のファンが詰めかけ、声援を送った。今季新加入した日本代表SG富永啓生がシュートを放つと、ひと際大きな歓声が上がり、第3Q残り18