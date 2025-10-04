◇ビーチサッカー 国際親善試合ポルトガル代表 7-4 日本代表(4日、沖縄/西原きらきらビーチ)日本代表は強豪ポルトガル代表との親善試合に臨み、見せ場はつくるものの最後は突き放され、第1戦を落としました。両国は5月に開催されたFIFAビーチサッカーワールドカップセーシェル2025の準々決勝でも対戦。その際、日本はポルトガルに6-7で敗戦していました。リベンジに燃えるこの試合。ところが開始直後に失点を許します。左サイドか