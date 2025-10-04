10月2日、工藤静香が自身のInstagramで手作り生春巻きを披露。長女でモデル・フルーティストのCocomiがこれに《私の餌》とコメントしたことが物議を醸している。【写真】Cocomiが胸元ガッツリ強調の大胆ショットを披露Cocomiの「品がない」言葉遣いこの日、工藤は《生春巻き!巻くタイミングだけ掴めば簡単。中身によってタレを変えたりしますが、今日はケチャップバージョンです》という投稿文を添え、生春巻きを作る工程を