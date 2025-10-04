2025明治安田J1リーグ第33節の8試合が4日に行われた。上位で唯一未消化の首位鹿島アントラーズに追い風が吹いている。ヴィッセル神戸はPK失敗が響いて浦和レッズに敗戦。京都サンガF.C.は川崎フロンターレと引き分け、勝ち点「1」の積み上げにとどまった。勝利した柏レイソルも含めて3チームが勝ち点「60」で並ぶなか、勝ち点「64」の鹿島はガンバ大阪戦に勝利すれば、2位以下と「7」ポイント差に広げるチャンスだ。優勝の可