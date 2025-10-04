タレント・中川翔子が4日、自身のインスタグラムを更新。ネット上で話題の「赤ちゃんを泣き止ませる曲」を出産したばかりの双子に聞かせたことを明かした。中川は自身の体調に関し「むくみについて。ピークからマイナス9キロくらい。水分ちょっと抜けてきましたがまだまだこんなもんじゃないくらいパンパン足まだまだ2週間以上かかるみたいだから我慢して頑張ります」と報告。続けて「今日は今後の勉強のために双子を預け