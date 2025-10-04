京都―川崎後半、FKをセーブする京都・GK太田（左）＝サンガS明治安田J1第33節第2日（4日・サンガスタジアムbyKYOCERAほか＝8試合）京都は川崎と1―1で引き分けて勝ち点60とし、2位に浮上した。柏は横浜Mに1―0で競り勝ち、5試合ぶりの白星で同60に伸ばし、得失点差で3位。神戸は浦和に0―1で屈して同60のまま。総得点で柏を下回り、4位に後退した。広島は町田に2―1で逆転勝ちして勝ち点58とした。町田は同55から伸ばせなか