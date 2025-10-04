自民党の高市新総裁は、党内きっての保守派として知られており、歴史問題を抱える中国や韓国との関係を進展させるには、バランスのある政治姿勢をとれるかどうかが課題となる。今月末には米国のトランプ大統領の来日も調整されており、早々に外交手腕が問われることになる。高市氏は４日の決選投票前の演説で、「課題や懸案を持つ国だからこそ、対話を重視する姿勢で外交に臨む」と強調した。前回の２０２４年総裁選では、首相