「オールジャパン竹島特別・Ｇ１」（５日開幕、蒲郡）現行エンジンは７月が初下ろし。５０日間の休催もあったため、まだどのエンジンも２、３節しか使用されておらず素性の善しあしは未知数だが、２節連続で優出中のエンジンは３機。１８号機は高橋竜矢（広島）、３３号機は吉田裕平（２８）＝愛知・１１７期・Ａ１、３８号機は山田哲也（東京）の手に渡った。３人の中で一番景気が良かったのが地元の吉田。「前回（お盆）よ