ロッテは4日、ボスが1日、サモンズが3日に帰国したことを発表した。昨季メジャーで68試合に登板したボスは、先発のオファーがあったロッテに加入し、22試合全て先発。125回を投げ、3勝9敗、防御率3.96だった。サモンズは開幕二軍スタートで来日初登板は5月と出遅れたが、16試合・85回2/3を投げて、5勝5敗1ホールド、防御率3.78という成績を残した。