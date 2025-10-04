ヤクルトは4日、同日時点でのみやざきフェニックスリーグ参加メンバーを発表した。▼ 投手奥川、山野、松本健、石原、長谷川、坂本、竹山、阪口、下川、沼田、廣澤、西濱、翔聖、佐藤▼ 捕手矢野、鈴木叶、中川拓、橋本、松本龍▼ 内野手西村、北村恵、田中、武岡、伊藤、澤野、根岸、郄野▼ 外野手丸山、モイセエフニキータ、澤井