◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３３節京都１―１川崎（４日・サンガスタジアム）京都は、川崎と引き分けて勝ち点１を分け合った。同６０に到達。この日試合が行われた柏、神戸と同勝ち点で並んだ。試合開始直後は、相手に攻撃から流れを握られた。前半８分、ロングパスから川崎のＦＷ伊藤達哉に決められて先制を許す。その後も強力なＦＷ陣を擁して果敢にゴールに迫ってくる相手に、得点の突破口がなかなか見つけ出せずにいた。